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تقرير إيطالي يكشف كيف تم معرفة إصابة مدافع يوفنتوس بفيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:35 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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كشف تقرير إيطالي كيف تم معرفة أصابة المدافع دانيلي روجاني لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا.


وقالت شبكة سكاي سبورت الإيطالية:"روجاني كان يستعد لنزول الملعب والمشاركة في أحد التدريبات الفريق المسائية استعدادا للمباراة القادمة ببطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكنه شعر ببعض الحمى، لذلك خضع على الفور لاختبار كورونا الذي كشف أن العينة إيجابية".


يذكر أن مدافع النادي الإيطالي كان يجلس على مقاعد البدلاء في مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان الأخيرة ببطولة الدوري الإيطالي الممتاز بينما غاب عن مواجهة فريقه أمام ليون الفرنسي في الأسبوع الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا لأسباب فنية.


وكان نادي يوفنتوس الإيطالي قد أعلن مساء الأربعاء عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إصابة مدافعه روجاني بالفيروس الذي أصاب عشرات الآلاف حول العالم، وبالتالي دخوله وكل من تواصل معهم مؤخرًا العزل الصحي لمدة من 10 إلى 14 يومًا.

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