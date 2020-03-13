هدوء الرياح وسطوع للشمس.. استقرار الأحوال الجوية في الغردقة

تشهد مدينة الغردقة استقرار نسبي في طقس اليوم الجمعة، مع استقرار في حركة الرياح وسطوع للشمس على معظم المناطق، عكس ما شهدته مدن البحر الأحمر أمس الخميس.





حيث كانت بداية مبشرة منذ صباح اليوم الجمعة في الأحوال الجوية بمدينة الغردقة وبعض مدن المحافظة، هدوء الرياح وسطوع للشمس على معظم المناطق بمدينة الغردقة وبعض مدن المحافظة، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى من قبل الأجهزة المختصة.





كانت شهدت مدينة الغردقة وعدد من مدن البحر الأحمر، عاصفة ترابية شديدة أدت إلى انعدام الرؤية على أغلب الطرق، فيما خلت شوارع مدينة الغردقة من المواطنين بسبب العاصفة الترابية التي تشهدها المدينة.

وعززت الأجهزة الأمنية وإدارة مرور البحر الأحمر من تواجدها في الشوارع الرئيسية والميادين، وناشدت المواطنين بتوخى الحظر.

