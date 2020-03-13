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هدوء الرياح وسطوع للشمس.. استقرار الأحوال الجوية في الغردقة

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:20 ص
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بوابة الفجر
محمد طه
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تشهد مدينة الغردقة استقرار نسبي في طقس اليوم الجمعة، مع استقرار في حركة الرياح وسطوع للشمس على معظم المناطق، عكس ما شهدته مدن البحر الأحمر أمس الخميس.

حيث كانت بداية مبشرة منذ صباح اليوم الجمعة في الأحوال الجوية بمدينة الغردقة وبعض مدن المحافظة، هدوء الرياح وسطوع للشمس على معظم المناطق بمدينة الغردقة وبعض مدن المحافظة، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى من قبل الأجهزة المختصة.

كانت شهدت مدينة الغردقة وعدد من مدن البحر الأحمر، عاصفة ترابية شديدة أدت إلى انعدام الرؤية على أغلب الطرق، فيما خلت شوارع مدينة الغردقة من المواطنين بسبب العاصفة الترابية التي تشهدها المدينة.

وعززت الأجهزة الأمنية وإدارة مرور البحر الأحمر من تواجدها في الشوارع الرئيسية والميادين، وناشدت المواطنين بتوخى الحظر.

كان محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، قد أعلن صباح اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الأحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة خلال الـ72 ساعة القادمة، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول.

وأوضح المحافظ: أنه وجه مديرية الصحة بالتأكد من جاهزية جميع أقسام الإستقبال والطوارئ، وتكثيف النوبتجيات، وضرورة تواجد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والطعوم والأمصال، مع التنسيق مع الإسعاف والتأكيد على أماكن التمركزات بمختلف أنحاء المحافظة.

وشدد على ضرورة مراجعة أعمدة الإنارة بمختلف مدن المحافظة، وتغطية الأسلاك المكشوفة لمنع أي مشكلات تؤدي إلى حوادث صعق بسبب مياه الأمطار، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنشر معداتها بمختلف الشوارع لسرعة التعامل ورفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار مع ضرورة مرور فرق الطواريء على أماكن تجمعات المياه.
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بوابة الفجر الفجر الطقس الرصاد الجوية الاجراءات الاحترازية الأرصاد الجوية

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