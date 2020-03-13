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بعد ارتباطها من أبو هشيمة.. ياسمين صبري تتصدر تريند "تويتر"

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:10 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تصدرت الفنانة ياسمين صبري تريند الأكثر بحثًا على موقع "تويتر "، وذلك بعد انتشار أخبار تزعم ارتباطها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.


وفي سياق آخر، تشارك الفنانة ياسمين صبري في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل "فرصة تانية"، والمسلسل فكرة ومعالجة درامية محمد سيد بشير، تأليف مصطفى جمال هاشم، بطولة ياسمين صبري، محمد دياب، محمود البزاوي،هبة مجدي،كريم عبد الخالق، هبة عبد الغني،عصام السقا، آيتن عامر، أحمد مجدي.

ويعد مسلسل"فرصة تانية" البطولة الثانية لها، بعد تقديمها أولى بطولتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتي"، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، بطولة وفاء عامر،إدوارد،أحمد بدير،جمال عبد الناصر، إسلام جمال، أحمد صلاح حسني، ومجموعة مميزة من النجوم .
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