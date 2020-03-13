أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 13-3-2020





أسعار الخضراوات اليوم





ارتفعت أسعار الخضروات بشكل متباين بسبب قلة المعروض في بعض المناطق لتوقف حركة التوريد وإغلاق عدد كبير من المحلات بسبب سوء الأحوال الجوية واستقرت في سوق العبور اليوم الجمعة 13-3 2020، وننشر فيما يلي أسعار الأصناف المختلفة من الخضراوات والفاكهة وجاءت على النحو التالي:





أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

أسعار الطماطم تتراوح بين 2-4.5 جنيها.

أسعار البطاطس تتراوح 2-2.8جنيها

أسعار الفاصوليا تتراوح بين 7 -11جنيها

تراوح سعر كيلو البصل 3 - 6جنيهات

سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات

سجل الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5 جنيهات.

سجل سعر الكوسة 5-7 جنيهات.

سجل سعر الخيار ما بين 4–5 جنيهات للكيلو.ز

سجل سعر القلقاس 4-7 جنيهات.

سجل سعر الثوم بين 7-11 جنيها.

سجل سعر الملوخية بين 4-6 جنيهات.

سجل سعر البسلة من 8-10 جنيها.

تراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها

تراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات.

استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها.

تراوح البنجر سعره بين 2- 4 جنيها.

تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات.

تراوحت أسعار الكرنب 2 – 5 جنيهات.