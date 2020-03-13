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أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 13-3-2020

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:09 ص
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أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات
الفجر الاقتصادي
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أسعار الخضراوات اليوم 

ارتفعت أسعار الخضروات بشكل متباين بسبب قلة المعروض في بعض المناطق لتوقف حركة التوريد وإغلاق عدد كبير من المحلات بسبب سوء الأحوال الجوية واستقرت في سوق العبور اليوم الجمعة 13-3 2020، وننشر فيما يلي أسعار الأصناف المختلفة من الخضراوات والفاكهة وجاءت على النحو التالي:

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 
 
 أسعار الطماطم تتراوح بين 2-4.5 جنيها.
أسعار البطاطس تتراوح 2-2.8جنيها
 أسعار الفاصوليا تتراوح بين 7 -11جنيها
 تراوح سعر كيلو البصل 3 - 6جنيهات
 سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات
 سجل الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5 جنيهات.
 سجل سعر الكوسة 5-7 جنيهات.
  سجل سعر الخيار ما بين 4–5 جنيهات للكيلو.ز
 سجل سعر القلقاس 4-7 جنيهات.
  سجل سعر الثوم بين 7-11 جنيها.
  سجل سعر الملوخية بين 4-6 جنيهات.
 سجل سعر البسلة من 8-10 جنيها.
 تراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها
 تراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات.
 استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها.
 تراوح البنجر سعره بين 2- 4 جنيها.
  تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات.
 تراوحت أسعار الكرنب 2 – 5 جنيهات.
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