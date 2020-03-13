رئيس أتلتيكو مدريد: 600 مليون يورو خسائر إلغاء الليجا

حرص إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، على التحدث حول التأثير السلبي الذي يمكن أن يحدث للأندية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي حال إلغاء الدوري الإسباني بسبب فيروس كورونا.

وكانت رابطة الليجا قد قررت تعليق الجولتين القادمتين من المسابقة بعد اكتشاف إصابة لاعب في فريق السلة لنادي ريال مدريد بفيروس كورونا.

وقال سيريزو لصحيفة (ماركا) حينما سُئل عن الخسارة الاقتصادية لإلغاء الدوري الإسباني: ’’الحقيقة هي أنني لا أعرف، يبدو أن كل شيء على ما يبدو، وفقًا لما يقولون في الإذاعة والتلفزيون وجميع الصحفيين، سيستغرق أكثر من أسبوعين، ولكن الحقيقة هي أنني لا أعرف إلى أي مدى يمكن أن يصل الأمر’’.

وعلق على إمكانية التعليق الكامل للموسم: ’’أنا لا أفكر في ذلك، ولكن لست خبيرًا في هذا النوع من القصص أيضًا، آمل أن لا يحدث ذلك بالفعل من أجل الخير لكرة القدم والجميع’’.

وتحدث رئيس أتلتيكو مدريد عن الأضرار الاقتصادية لعملية إلغاء الليجا: ’’الأضرار الاقتصادية باهظة، لقد أعطوا بعض الأرقام (حوالي 600 مليون يورو)، وهذا لا يمكن أن يحدث، ضع في اعتبارك الآن أن الأندية تجني الكثير من المال من التلفزيون وأنه سيكون من الفظيع لجميع الأندية تعليق المسابقة’’.