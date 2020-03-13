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إنبي يتمسك بتأجيل مباراته ضد الأهلي بسبب الأحوال الجوية

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:46 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تمسك مسئولو نادى إنبى، بتأجيل مواجهة الفريق القادمة ضد الأهلى فى مسابقة الدورى الممتاز، فى ظل الصعوبات التى تواجه الفريق بسبب الأمطار.

 

وأكد مصدر بالفريق البترولي، أن هناك اتصالات مكثفة فى الساعات الماضية، بسبب عدم قدرة فريق إنبى على التدريب بشكل جيد، بسبب الأمطار على ملعب بتروسبورت فى التجمع الخامس، وصعوبة وصول اللاعبين لملعب التدريب.

 

ويجد أيضا جهاز الكرة فى فريق إنبى صعوبة كبيرة فى تجهيز ملعب التدريب يوم الجمعة، مما سيجعل هناك صعوبة كبيرة بسبب عدم التدريب بشكل جيد للمواجهة.

 

ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة مصير مواجهة الأهلى وإنبى، خلال الساعات المقبلة، سواء بإقامة اللقاء يوم السبت أو تأجيله.

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