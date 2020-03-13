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"أفتحوا أبواب العماير".. هنا الزاهد تناشد متابعيها (تفاصيل)

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:32 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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وجهت الفنانة هنا الزاهد، نصائح وإرشادات لمتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لمساعدت وإيواء من تعصر عليهم العودة إلى بيوتهم بسبب سواء الأحوال الجوية التي حدثت إمس، ولمواجهة الإعصار الذي حدث في مصر بجميع محافظاتها.

وغردت هنا الزاهد، قائلة: "ياريت اللي ينزل من البيت لأي ظرف ياخد معاه بطانيات عشان في ناس ميتة من البرد في الشارع. ربنا يكرمكوا.

ولم تكتفي بهذه التغريدة بل عبرت قبلها بتدوينة أخرى ولكن للحيوانات التي لم يجدون مأوى وسكن غير الشوارع  قائلة: "افتحوا أبواب العماير عشان الكلاب و القطط يستخبوا فيها.

جدير بالذكر  أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الإستقرار في الأحوال الجوية إعتباراً مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.
 
وكشفت هيئة الأرصاد، عن أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمـر وجبـوب البلاد. 
  
كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصـل لحـد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك إنخفـاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.
"أفتحوا أبواب العماير".. هنا الزاهد تناشد متابعيها (تفاصيل)
"أفتحوا أبواب العماير".. هنا الزاهد تناشد متابعيها (تفاصيل)
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