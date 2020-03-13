بوروسيا دورتموند ينتقد نجم باريس سان جيرمان

وجه مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند الألماني انتقادا لاذعا للبرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان بسبب تصرفاته.





وكشفت شبكة سكاي سبورتس العالمية نيمار أحد النجوم الرئيسيين في تأهل باريس سان جيرمان للدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بعد تسجيله هدفين بواقع هدف في مباراة الذهاب والآخر في مباراة العودة أمام بروسيا دورتموند لكن من جانب أسود الفيستيفاليا لم يكن سلوك النجم البرازيلي موضع تقدير.





وبعد ثلاثة إقصاءات متتالية في مرحلة خروج المغلوب من بطولة دوري أبطال أوروبا، تغلب باريس سان جيرمان أخيرًا على هذه اللعنة من خلال الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين في مباراة العودة ليتفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 3-2 بعد هزيمته في ألمانيا 2-1.





وعلى الجانب الآخر، تسبب نيمار في طرد لاعب وسط بروسيا دورتموند إيمري تشان مع الدقيقة 89 من الشوط الثاني بعد دخولهما في مناقشة حادة.





وقال زورك في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت الألمانية: "نعم، أعتقد أن الطرد قاسي للغاية، لقد وقف إيمري أمامه ونعلم جميعًا أن نيمار ممثل جيد وقد أظهر ذلك بالفعل".