Advertisements
Advertisements
Advertisements

بوروسيا دورتموند ينتقد نجم باريس سان جيرمان

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:31 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

وجه مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند الألماني انتقادا لاذعا للبرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان بسبب تصرفاته.


وكشفت شبكة سكاي سبورتس العالمية نيمار أحد النجوم الرئيسيين في تأهل باريس سان جيرمان للدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بعد تسجيله هدفين بواقع هدف في مباراة الذهاب والآخر في مباراة العودة أمام بروسيا دورتموند لكن من جانب أسود الفيستيفاليا لم يكن سلوك النجم البرازيلي موضع تقدير.


وبعد ثلاثة إقصاءات متتالية في مرحلة خروج المغلوب من بطولة دوري أبطال أوروبا، تغلب باريس سان جيرمان أخيرًا على هذه اللعنة من خلال الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين في مباراة العودة ليتفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 3-2 بعد هزيمته في ألمانيا 2-1.


وعلى الجانب الآخر، تسبب نيمار في طرد لاعب وسط بروسيا دورتموند إيمري تشان مع الدقيقة 89 من الشوط الثاني بعد دخولهما في مناقشة حادة.


وقال زورك في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت الألمانية: "نعم، أعتقد أن الطرد قاسي للغاية، لقد وقف إيمري أمامه ونعلم جميعًا أن نيمار ممثل جيد وقد أظهر ذلك بالفعل".

Advertisements

أخبار تهمك

انهيار جزئي لعقار بحي الخليفة وإخلاؤه من السكان

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة" تكشف تفاصيل إغلاق مدرسة في الزمالك بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

منذ ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف عن منخفض جوي آخر قادم من البحر المتوسط

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تأجيل الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

منذ ساعة و 27 دقيقة

بيراميدز يوجه ضرية قاضية للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة تناشد المواطنين بالبقاء في المنازل: "موجة أخرى من الطقس السيئ"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بعد تأجيل الدوري الإسباني.. موعد مباراة برشلونة القادمة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تصفية الإرهابي أبو فارس الأنصاري

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

منذ حوالي 11 ساعة

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

3 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 10 ساعة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد توديع دوري الأبطال.. ليفربول يقرر التضحيه بأربعة لاعبين في الصيف

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:50 ص

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

08:16 ص

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

03:29 ص

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

06:17 م

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

10:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status