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سيناريو كارثي يهدد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:55 ص
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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أصبح صراع المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بين الغريمان الهلال والنصر أكثر شراسة من أي وقت مضى، وذلك بعدما تقلص الفارق النقطي بينهما إلى 6 نقاط، عقب سقوط الزعيم في فخ التعادل أمام ضمك بهدف لمثلة، وتحقيق العالمي فوزا ثمينا على الرائد بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ22.


ويخشى الهلال من أن يتكرر سيناريو الموسم الماضي، عندما أصبح الفارق النقطي بين الهلال والنصر 6 نقاط بعد الجولة الـ22، ليستمر العالمي من الاقتراب من الصدارة، إلى أن توج بلقب الدوري في النعاية برصيد 70 نقطة.


وسقط الهلال في سلسلة من النتائج السلبية، بعد مرور 22 جولة من دوري المحترفين الموسم الماضي، حيث تعادل أمام الوحدة والفيصلي، ثم هزم أمام النصر والتعاون .


وعلى الجانب الأخر استعاد النصر نغمة الانتصارات، بعد الجولة الـ22، حيث حقق الفوز في 7 مواجهات بالدوري أمام كلا من؛ الهلال والوحدة والاتفاق والرائد والحزم والباطن والفتح.


وسيتواجه الغريمان الجولة المقبلة في الدوري السعودي هذا الموسم يوم 20 مارس الجاري، وهو ما سيحدد بشكل كبير بطل الموسم الحالي.


وكان فريق النصر قد حقق فوزا ثمينا على الهلال، بهدفين مقابل هدف، عن طريق مهاجم الزعيم كارلوس إدواردو، فيما أحرز هدفي النصر، المهاجم المغربي عبد الرازق حمد الله، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.
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