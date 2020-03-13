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بعد تأجيل الدوري الإسباني.. موعد مباراة برشلونة القادمة

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:51 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس الخميس ١٢ مارس رسميا تعليق بطولة الدوري الإسباني الممتاز بسبب فيروس كورونا المنتشر مؤخرا.


تعليق مباراتين لبرشلونة 

وكان من المفترض أن يواجه برشلونة نظيره نادي مايوركا في الدوري الإسباني ولكن تم تأجيلها بالإضافة إلى مواجهة نادي نابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا ولكن تم تعليق المباراة أيضا.


موعد مباراة نادي برشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إشبيلية الإسباني يوم ٥ أبريل القادم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية القادمة في الدوري الإسباني الممتاز

وستذاع مباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي إشبيلية يوم ٥ أبريل القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "Bein sports HD". 


ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة الإسباني في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد ٥٨ نقطة بينما يتواجد نادي إشبيلية في المركز الثالث من جدول الترتيب برصيد ٤٧ نقطة من أصل ٢٧ مباراة خاضها الفريقين حتى الآن في بطولة الدوري.
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