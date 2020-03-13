اتحاد الكرة يدرس تأجيل مباراة الأهلي وإنبي



يدرس الأتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى ولجنة المسابقات تأجيل مباراة النادي الأهلي مع نظيره نادي إنبي، والمقرر إقامتها يوم السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة ال 15 من مؤجلات

بطولة الدوري المصري الممتاز.





وسيكون قرار التأجيل فى حال إستمرار الظروف الجوية، خاصة أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تأجيل مباريات القسم الثانى.





وستحدد لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي موقف مباراة النادي الأهلي أمام إنبي، اليوم، الجمعة، من إقامتها يوم السبت من عدمها، ولكن يظل قرار التأجيل هو الأقرب.





وأصدر الاتحاد بيان رسمي، يؤجل فيه مباريات الجولة ال 18 من مباريات القسم الثاني، وجاء كالأتي :





قررت لجنة مسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات الجولة 18 التي كان مقررا اقامتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين لمدة أسبوع بعد أن حالت الظروف الجوية الحالية دون تجهيز الفرق المشاركة بالشكل الكافي، ومن المقرر أن تقام المباريات المؤجلة على الترتيب أيام 22 و 23 و 24 مارس الجاري وهو الأسبوع الذي كان مقررا فيه منح جميع الفرق راحة من المباريات.