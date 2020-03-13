فيروس كورونا يصيب لاعبي ليستر سيتي





وقال رودجرز فى تصريحات صحفية، امس : "ظهرت أعراض وعلامات فيروس كورونا على بعض اللاعبين وقمنا واتبعنا الإجراءات، وكخطوة احترازية، تقرر عزلهم عن المجموعة".





وتابع "عزل اللاعبون الثلاثة أنفسهم، وسنرى كيف سيتطور الأمر في اليومين المقبلين. الوضع يتعلق بالصحة وليس كرة القدم. باللاعبين وأسرهم".





وأتم "أي خطر على صحة اللاعبين وأي شخص آخر يجب التعامل معه، كرة القدم تتكون من اللاعبين والجمهور، إذا غاب أي منهما، فلن تكون الأمور طبيعية".





ويذكر أن أيضًا أعلن نادي ارسنال الإنجليزي إصابة المدير الفني للفريق مايكل أرتيتا بفيروس كورونا خلال الساعات القليلة الماضية، بينما توقف عدد كبير من الدوريات الأوروبية مثل الدوري الإيطالي بعد إصابة مدافع يوفنتوس دانييل روجانى بكورونا، بجانب إيقاف الدوري الإسبانى.





وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر تأجيل مباراتى ريال مدريد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وليون، ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا بسبب كورونا.

كشف برندان رودجرز المدير الفنى لفريق ليستر سيتي الإنجليزي، عن عزل ثلاث لاعبين من الفريق، بعدما ظهر عليهم مرض فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.