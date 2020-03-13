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قرار تأجيل الدوري الإنجليزي يلوح في الأفق

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:43 ص
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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خطر كبير يهدد العالم وبشكل خاص كرة القدم التي تدخل ربح كبير لكثير من الدول بفضل الحضور الجماهيري والإعلانات وما إلى ذلك، تسبب في إيقاف الكثير من الدوريات حول العالم، حتى البطولات القارية، إنه شبح فيروس كورونا.


ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تعليق النشاط الكروي في الدوري الإنجليزي بسبب هذا الوباء، خاصة بعدما أعلن اليوم نادي أرسنال عن إصابة مدرب فريقه الأول لكرة القدم ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عدد من لاعبي ليستر سيتي.


وأشار بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، إلى أنه يجرى الآن النظر لإعلان حظر وإيقاف جميع التجمعات من بينها الأنشطة الرياضية، بسبب فيروس كورونا، حسب ما ورد في صحيفة «إكسبريس» البريطانية.


والتي ذكرت أيضًا أن جونسون يناقش القضية مع المسؤولين في إنجلترا، وسوف يتم الإعلان عن آخر التطورات والإجراءات خلال الفترة المقبلة، نقلًا على لسانه.


جدير بالذكر أنه أصيب حتى الآن أكثر من 500 حالة في بريطانيا بفيروس كورونا الذي تفشى في أنحاء دول العالم، وأصبح خطرًا يهدد إقامة الدوريات.


وسوف يعقد البريميرليغ اجتماعاً طارئاً اليوم الجمعة بشأن الترتيبات المستقبلية للدوري بعد إصابة مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا بفايروس كورونا.


يذكر أن فريق ليفربول يتواجد في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، ويحتاج الريدز إلى 6 نقاط ليتوج رسميًا باللقب الذي يغيب عن خزائنه منذ عام 1990.
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