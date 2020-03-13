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مهرجان "بونبوني ساقط في نوتيلا " لشاكوش وعمر كمال يحقق مشاهدات قياسية (فيديو)

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:54 ص
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بوابة الفجر
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حقق مهرجان "بونبونى ساقط فى نوتيلا" لحسن شاكوش وعمر كمال، نجاحًا ضخمًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك فور طرحها.

الأغنية حققت عدد مشاهدات مرتفع، حيث تخطت مشاهداتها الـ 1,888,804 مشاهدة في أقل من 24 ساعة فقط.

وعبر عدد من الجمهور عن إعجابهم بالأغنية حيث علق البعض قائلًا: "الاغنية حلوة أوي"، "الله عليك يا هاني يا شاكر.. الناس بطلت تشرب خمور وحشيش وتابت أهو وبقت تصلي وبطلت حتى دخان".

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