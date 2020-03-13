حجر صحي لميسي ورونالدو بسبب كورونا

أشارت تقارير صحفية إسبانية، عن وجود خطر حقيقي ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، بسبب فيروس كورونا.







وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ميسي معرض للحجر الصحي، في حال سفره إلى الأرجنتيني للإنضمام لمعسكر منتخب بلاده، للمشاركة في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.





ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين منتخب الأكوادور وبوليفيا يومي 27 و 31 مارس على الترتيب.





وفي نفس السياق، أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، ممنوعا من العودة إلى إيطاليا، بعد إعلان البيانكونيري إصابة مدافع الفريق روجاني بفيروس كورونا.





ووفقا لشبكة "سبورت ميديا ت" الإيطالية، فإن رونالدو موجود في البرتغال، للإطمئنان على حالة والدتة، والتي تعرضت لوعكة صحية مؤخراً.



