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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة ليون ضد ريمس

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:46 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة 13 - 3 - 2020، أبرزها مباراة مباراة ليون ضد ريمس في الدوري الفرنسي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ26"
دوسلدورف ضد بادربورن، تقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ26"
ليون ضد ريمس، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 6.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ22"
الحزم ضد الفيصلي، تقام المباراة في تمام الساعة 5:50 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:50 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:50 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ19"

النصر ضد خورفكان، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.
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