أول ظهور للمذيعة لجين عضاضة بعد شفائها من فيروس كورونا (صورة)





فاجأت المذيعة البنانية لجين عضاضة، جمهورها بظهورها من جديد بعد إعلان شفائها من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال نشرها صورة جديدة على ستوري إنستجرام





وقالت إنها اليوم أفضل، واختفى الألم الشديد من رأسها وجسدها وعيونها، مشيرة إلى أنه يتبقى لها انتظار الوقت لإجراء فحوصات طبية أخرى والتأكد من سلبية التحاليل من فيروس كورونا المستجد.





وكشفت المذيعة عن الأعراض التي شعرت بها في بداية مرضها، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بأوجاع قوية في مختلف أنحاء جسدها، مع ارتفاع شديد في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس، لافتة إلى أن هذا أول مرة يحدث لها.





وأشارت إلى أن أول 4 أيام كانوا الأصعب في حياتها، متوجهة بالشكر إلى من دعمها في مرضها، بالرسائل الإيجابية التي جعلتها تقوى على مواجهة المرض.





يذكر أن نتيجة الفحوصات التي أجرتها لجين من أجل الكشف عن إصابتها بفيروس كورونا جاءت إيجابية، ليتم تأكيد إصابتها بالفيروس واحتجازها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بعد عودتها من بريطانيا.











