Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول ظهور للمذيعة لجين عضاضة بعد شفائها من فيروس كورونا (صورة)

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:22 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

فاجأت المذيعة البنانية لجين عضاضة، جمهورها بظهورها من جديد بعد إعلان شفائها من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال نشرها صورة جديدة على ستوري إنستجرام

وقالت إنها اليوم أفضل، واختفى الألم الشديد من رأسها وجسدها وعيونها، مشيرة إلى أنه يتبقى لها انتظار الوقت لإجراء فحوصات طبية أخرى والتأكد من سلبية التحاليل من فيروس كورونا المستجد.

وكشفت المذيعة عن الأعراض التي شعرت بها في بداية مرضها، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بأوجاع قوية في مختلف أنحاء جسدها، مع ارتفاع شديد في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس، لافتة إلى أن هذا أول مرة يحدث لها.

وأشارت إلى أن أول 4 أيام كانوا الأصعب في حياتها، متوجهة بالشكر إلى من دعمها في مرضها، بالرسائل الإيجابية التي جعلتها تقوى على مواجهة المرض.

يذكر أن نتيجة الفحوصات التي أجرتها لجين من أجل الكشف عن إصابتها بفيروس كورونا جاءت إيجابية، ليتم تأكيد إصابتها بالفيروس واحتجازها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بعد عودتها من بريطانيا.



أول ظهور للمذيعة لجين عضاضة بعد شفائها من فيروس كورونا (صورة)
أول ظهور للمذيعة لجين عضاضة بعد شفائها من فيروس كورونا (صورة)
Advertisements

أخبار تهمك

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صورة عبر حساب أبو هشيمة تثير الجدل حول ارتباطه بياسمين صبري

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

بعد أنباء خطوبتهما.. تعرف على مفاجأة ثمن خاتم ياسمين صبري الذي أهداه لها أبو هشيمة

منذ حوالي 4 ساعات

3 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 9 ساعات

بعد توديع دوري الأبطال.. ليفربول يقرر التضحيه بأربعة لاعبين في الصيف

منذ حوالي 11 ساعة

انهيار جزئي لعقار بحي الخليفة وإخلاؤه من السكان

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تناشد المواطنين بالبقاء في المنازل: "موجة أخرى من الطقس السيئ"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

منذ حوالي 9 ساعات

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يوجه ضرية قاضية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الحكومة تكشف عن منخفض جوي آخر قادم من البحر المتوسط

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصفية الإرهابي أبو فارس الأنصاري

منذ حوالي 7 ساعات

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:50 ص

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

03:29 ص

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

06:17 م

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

10:58 م

بيراميدز يوجه ضرية قاضية للزمالك

12:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status