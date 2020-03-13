رقم مميز يحققه إيجالو بعد فوز مانشستر يونايتد على لاسك







تمكن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من تحقيق الفوز على نادي لاسك لينز النمساوي، بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من عمر بطولة الدوري الأوروبي.





ملخص مباراة مانشستر يونايتد ولاسك لينز



افتتح التسجيل لمصلحة مانشستر يونايتد اللاعب إيجالو في الدقيقة 28 من الشوط الأول، ثم أضاف دانيال جيمس الهدف الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يضيف خوان ماتا الهدف الثالث في الدقيقة 82، ثم سجل جرينود الهدف الرابع في الدقيقة 90، قبل أن يختتم أندرياس بيريرا مهرجان الأهداف في الدقيقة 93 من عمر اللقاء.





إيجالو يسجل هدف رائع



جاء هدف إيجالو الرائع في الشوط الأول بعد تمريرة من زميله برونو فيرنانديز، ليراوغ المدافع المُنافس ويضع الكرة بقوة على يمين حارس المرمى.





وبعد هدفه في مرمى لاسك لينز، نجح إيجالو في التسجيل في كافة المُباريات التي لعب فيها كأساسي مع الفريق وعددها ثلاث مُباريات، وسجل أربعة أهداف.