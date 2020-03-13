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كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:51 ص
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره بيرنلي، مساء غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتقام مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي على أرضية ملعب الاتحاد، معقل السيتيزن.


موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي مساء غدا السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.


القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي، عبر مجموعة قنوات Bein Sport الناقل الحصري للبطولة.


تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي

حراسة المرمي: إيدرسون.

خط الدفاع: بينجامين ميندي – فيرناندينيو – جون ستونز – والكر.

خط الوسط: إيلكاي جوندوجان – رودريجو كاسكانتي – رياض محرز.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج – بيرناردو سيلفا – أجويرو.


ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز العاشر برصيد 39 نقطة
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