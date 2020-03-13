خلال دقيقتين فقط.. 8 كروت حمراء في مباراة بكأس الليبرتادوريس

شهدت مباريات كأس الليبرتادوريس التي أقيمت صباح اليوم، مفاجأة مدوية في مباراة جريميو بورتو البرازيلي أمام مواطنه إنترناسيونال، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة القارية.



8 كروت حمراء في مباراة بكأس الليبرتادوريس



وأنتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، إلا أن أخر دقيقتين من المباراة شهدت تدخلات عنيفة واشتباكات بالأيدي بين اللاعبين، الأمر الذي أسفر عن طرد 8 لاعبين في آخر دقيقتين.



وتعرض لاعبا جريميو إدواردو جابريل، ولوسيانو دا روتشا للطرد أولا في الدقيقة 88 من زمن المباراة، وعلى الجانب الآخر غادر لاعبا إنتر ناسيونال إيدينيلسون دوس سانتوس، ومواسيس باربوسا المباراة بالكارت الأحمر.



وفي الدقيقة الأخيرة، حصل لاعبا جريميو باولو ميراندا، وكايو على البطاقة الحمراء، وفي الجانب المقابل غادر الثنائي برونو وفيكتور كويستا لاعبا إنتر ناسيونال، المباراة بعد طردهما.



ترتيب الفريقين في المجموعة الخامسة



وبتلك النتيجة رفع إنتر ناسيونال البرازيلي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن مواطنه جريميو صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.