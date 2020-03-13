إلغاء حفلات مغني شهير لتورطه بفضيحة جنسية

ألغي عرض الأوبرا بمشاركة المغني الإسباني المشهور بلاسيدو دومينغو والذي كان مقرر في باريس يوم 9 ديسمبر المقبل لتورط نجم الأوبرا العالمي بفضيحة التحرش الجنسي.

وجاء في بيان للأوبرا: "اتخذنا قرارا بإلغاء الحفل الموسيقي، فالظروف لا تسمح لنا بالقيام به".

يذكر أن المغني قدم نهاية فبراير الماضي اعتذاراته للنساء اللواتي اتهمنه بالتحرش الجنسي. ومن بينهن 11 امرأة والمغنية الأمريكية، أنجيلا تيرنر ويلسون، ضمنا.





وزعمت وكالة "أسوشيتد برس" العام الماضي أن، دومينغو البالغ من العمر 79 عاما كان يبدي في أوقات مختلفة منذ مطلع الثمانينيات تصرفا غير لائق إزاء مختلف النساء. أما المغني نفسه فسبق له أن أعلن أن تلك الاتهامات التي ارتكبها منذ 30 عاما تؤلمه كثيرا.



