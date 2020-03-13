تقارير ألمانية تكشف حقيقة عودة كروس إلى بايرن ميونخ

تداولت العديد من وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، أنباء أقتراب الألماني توني كروس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد من العودة إلى صفوفه فريقه السابق بايرن ميونيخ الألماني، وذلك في ظل توتر علاقته بمدربه الفرنسي زين الدين زيدان.



وأشارت بعض التقارير الإسبانية، إلى سعي نادي بايرن ميونخ لاستغلال وضع توني كروس، لإعادته مجددًا إلى ملعب أليانز أرينا.



بينما شككت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية في صحة هذه التقارير، حيث أفادت بأن عودة كروس للبايرن مستحيلة في الوقت الحالي.



وأوضحت الصحيفة، عدم رغبة مسؤولي بايرن ميونيخ في استعادة لاعب الفريق الأسبق، الذي رحل عنه صوب الريال عام 2014 مقابل 25 مليون يورو.



وبدأت العلاقة في التوتر بين كروس وزيدان مؤخرًا، لا سيما بعد وضعه على مقاعد البدلاء على مدار مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وجدير بالذكر أن توني كروس من المتوقع بقائه داخل ملعب سانتياجو برنابيو في الموسم المقبل، خاصة مع احتمالية رحيل زيدان بنهاية الموسم، وجلب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بدلًا منه.