يوفنتوس يوضح طريقة اكتشافه لإصابة "روجاني" بفيروس كورونا

أعلنت تقارير صحفية إيطالية، عن كيفية اكتشاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، إصابة نجمه دانيللي روجاني، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وكان نادي يوفنتوس، قد أعلن أول أمس الأربعاء، عن إصابة روجاني بالفيروس الذي أصاب عشرات الآلاف حول العالم، وبالتالي دخوله وكل من تواصل معهم مؤخرًا العزل الصحي لمدة من 10 إلى 14 يومًا.



وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن "روجاني" كان يستعد لنزول الملعب والمشاركة في أحد التدريبات، لكنه شعر ببعض الحمى، لذلك خضع على الفور لاختبار كورونا الذي كشف أن العينة إيجابية.



والجدير بالذكر، أن روجاني كان يجلس على مقاعد البدلاء في مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان الأخيرة بالدوري الإيطالي.