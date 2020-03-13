"4 ساعات متواصلة".. أمطار غزيرة تضرب محافظ الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية منذ الساعة الأولى لصباح اليوم لجمعة تساقط أمطار بين المتوسطة والغزيرة، لمدة أكثر من أربعة ساعات متواصلة، على أغلب المناطق داخل المحافظة، وذلك في اليوم الثاني لعاصفة التنين.

وقالت هيئة الارصاد الجوية إنه تشهد محافظات الجمهورية والوجه البحري موجة من الطقس السيئ، بسقوط أمطار شديدة الغزارة، وتكون رعدية على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء المثيرة للأتربة والرمال، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحرين الأبيض والأحمر، ودرجات الحرارة على الوجه العظمى 16، الصغرى 10 درجات.





وأعلن محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمرافق الحيوية وجميع أجهزة المحافظة للتعامل مع عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة من أمس الأربعاء الموافق وحتى السبت المقبل.



