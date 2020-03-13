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أبرزها دورها في "لن أعيش في جلباب أبي".. تعرف على أبرز الأعمال الفنية لسهام فتحي

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:43 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سهام فتحي التي قدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة واستطاعت ان تكسب قلوب الملايين.

ويعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياتها.

1- ولدت في 13 مارس عام 1936م.

2- حاصلة على دبلوم فني.

3- قدمت العديد من الأعمال الفنية منها السفينة التائهة، الجنة العذراء، زينب والعرش، برج الأكابر، دعني والدموع، رأفت الهجان، يوميات ونيس، صراع مع الملائكة، بياعة الجرائد، لن أعيش في جلباب أبي.

4- لم تتقدم بشكل أكبر في المجال الفني، وذلك لانشغالها بحياتها الأسرية.

5- تزوجت من الفنان يوسف شعبان، ولم يستمر هذا الزواج وانفصلا.

6- لم يشأ القدر لها أن تنجب.

7- توفيت عن 82 عامًا من عمرها، يوم 21 فبراير عام 2018.


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