أبرزها دورها في "لن أعيش في جلباب أبي".. تعرف على أبرز الأعمال الفنية لسهام فتحي





"الفجر الفني"

توفيت عن 82 عامًا من عمرها، يوم 21 فبراير عام 2018.









تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سهام فتحي التي قدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة واستطاعت ان تكسب قلوب الملايين.ويعرضبعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياتها.1- ولدت في 13 مارس عام 1936م.2- حاصلة على دبلوم فني.3- قدمت العديد من الأعمال الفنية منها السفينة التائهة، الجنة العذراء، زينب والعرش، برج الأكابر، دعني والدموع، رأفت الهجان، يوميات ونيس، صراع مع الملائكة، بياعة الجرائد، لن أعيش في جلباب أبي.4- لم تتقدم بشكل أكبر في المجال الفني، وذلك لانشغالها بحياتها الأسرية.5- تزوجت من الفنان يوسف شعبان، ولم يستمر هذا الزواج وانفصلا.6- لم يشأ القدر لها أن تنجب.7-