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بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:50 ص
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بوابة الفجر
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، إن طقس اليوم الجمعة ستقل نسبة سقوط الأمطار فيه بنسبة 20%.

وأضاف عبدالعال خلال لقاءه ببرنامج" التاسعة" الذي يعرض عبر القناة الأولي: "اليوم الأصعب مر على خير" ومازال هناك أمطار على السواحل الشمالية.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، إلى أنه من المتوقع أن تشهد مدينة الغردقة ومحافظة جنوب سيناء أمطار غزيرة بحجم أمطار اليوم وستكون شديدة الغزارة.

وتشهد البلاد حالة من الطقس السيئ والتي بدأت، الخميس، وتستمر لمدة 72 ساعة مقبلة، لتسدل الستار بعد مرورها على فصل الشتاء هذا العام، والذي ينتهي فلكيًا يوم 21 مارس من الشهر الجاري، وحذرت الدكتورة إيمان سيد أحمد، مسئولة التنبؤات الجوية بوزارة الموارد المائية والري، من سقوط كميات أمطار غير مسبوقة ستصل لضعف ما شهدته مدينة القاهرة قبل ذلك، كما ستكون الأمطار مركزة على محافظات الدلتا بشكل كامل وعلى السواحل الشمالية والمناطق الغربية ومحافظات مطروح والوادي الجديد والبحيرة والإسكندرية، بالإضافة إلى سيناء والمناطق الجبلية بالبحر الأحمر، حيث ستصل نسبة الأمطار بتلك المناطق وفقا للخرائط من 20 إلى 40 ملي وستصل إلى 70 ملي على أقصى السواحل الشمالية الغربية.
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الكلمات المفتاحية

طقس امطار

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