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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 - 3 - 2020 والقنوات الناقلة لها

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:03 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة 13 - 3 - 2020، أبرزها مباراة دوسلدورف ضد بادربورن في الدوري الألماني، والحزم ضد الفيصلي في الدوري السعودي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ26"

دوسلدورف ضد بادربورن، تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ26"

ليون ضد ريمس، تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 6.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ22"
الحزم ضد الفيصلي، تقام المباراة في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ19"

النصر ضد خورفكان، تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.
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