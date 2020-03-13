إصابة زوجة رئيس وزراء كندا بفيروس كورونا

أفادت فضائية "العربية" في خبرا عاجل لها تم نشره عبر صفحتها بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، أن الفحوصات الطبية التي اجريت لصوفي جريجوار ترودو زوجة رئيس وزراء كندا أكدت اصابتها بفيروس كورونا وأنها ستظل في العزل الصحي.



وذكرت وكالة انباء بلومبرج أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "بصحة جيدة ولم تظهر عليه أي اعراض"؛ ولن يخضع للفحوصات في هذه المرحلة.



وأشارت إلى انه وكإجراء احترازي وإلتزاما بنصيحة الأطباء، سيخضع للعزل الذاتي لمدة 14 يومًا.

