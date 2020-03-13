رمضان صبحي يعزز صفوف الأهلي أمام إنبي















أصبح النجم الدولي وجناح النادي الأهلي رمضان صبحي قريباً من العودة للمشاركة في المباريات الرسمية، بعد غياب طويل عن النادي الأحمر بسبب الإصابة.





وكانت مصادر مقربة من النادي الأهلي قد أشارت إلى أن رمضان صبحي سيعود لقائمة الأهلي التي ستواجه فريق إنبي غداً السبت في الدوري المصري الممتاز.





وكان رمضان قد عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي، بعد أن أدى تدريبات علاجية طوال الفترة لماضية للتخلص من الإصابة.





وكان صبحي متاحاً للمشاركة أمام سموحة مساء أمس في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز، والتي تعادل خلالها الفريق الأحمر بهدف مقابل هدف، للمرة الأولى هذا الموسم.







وفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر عدم التعجيل بإشراك رمضن صبحي في المباريات، وقد يدخل قائمة الأهلي أمام إنبي بشكل كبير، وقد يشارك في بعض الوقت خلال المباراة.