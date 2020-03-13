جورج قرداحي يكشف سبب عدم اشتغاله بالمحاماة (فيديو)



وأِشار قرداحي خلال لقائه ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، والذي يعرض عبر فضائية "سي بي سي"، إلى أنه كان يتمنى أن تكون والدته ما زالت على قيد الحياة وترى نجاحه وحب الناس له لأنها كانت تدعي لد دائمًا بذلك.



وتابع: "والدي كان يعمل "عمدة"، للقرية وظل بها لمدة 40 عامًا حتى وفاته من حب الناس له"، مشيرًا إلى أنه لم يتدرب على العمل بالقانون لكن دراسته للقانون أفادته في عمله الإعلامي كثيرًا.



قال الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، أنه تخرج من كلية الحقوق، ولكنه لم يعمل بالمحاماة لقيام الحرب في لبنان عام 1975.