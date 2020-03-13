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سكاي تكشف مستقبل البريميرليج والأنشطة الرياضية في انجلترا

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:26 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشفت صحيفة سكاي سبورتس الإنجليزية مستقبل بطولة البريميرليج والأنشطة الرياضية في الفترة المقبلة بعد انتشار الكثير من الحالات المصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لتقارير هذة الصحيفة الإنجليزية، إن تم إعلام بعض لاعبي الشامبيونشيب "الدرجة الأولى في انجلترا" منذ قليل بإلغاء المسابقة بشكل نهائي.

وأوضحت الصحيفة إلى أن رابطة البريمرليج تؤكد انها لم نكن تعلم بالتطورات الاخيرة بخصوص نتائج الفحص الايجابية لأطقم ولاعبي الأندية في الساعات الاخيرة بعد اصدار البيان الرسمي الأول، وهناك اجتماع صباح الجمعه لاتخاذ قرارت حاسمة.

ومن المتوقع ان يصدر قرار رسمي آخر من رابطة البريمرليج اليوم الجمعه بإعلان تجميد المباريات بعد اصابة أرتيتا وهودسون اودوي بهذا الفيروس.
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