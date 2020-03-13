تعليق "الطيران" على خبر إغلاق المجال الجوي لمطار القاهرة (فيديو)



وتابع عبد الكريم: "مطار الأقصر تم إغلاقه بسبب سوء الأحوال الجوية ومن المتوقع أن يعاود الافتتاح بعد منتصف الليل".



وأكمل باسم عبد الكريم: "لا صحة لوجود تجمعات مياه أمطار وتساقط المياه من الأسقف في مطار القاهرة على الإطلاق".





قال باسم عبدالكريم المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، إنه المجال الجوي لمطار القاهرة يعمل بكامل طاقتها ولا صحة لإغلاقه، لافتًا إلى أن تلك النوعية من الأخبار تستهدف زعزعة استقرار الدولة.وأضاف عبد الكريم خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن وزير الطيران توجه إلى غرفة الأزمات في مركز العمليات لمتابعة سير العمل والتشغيل وتفقد صالات السفر والوصول بمطار القاهرة.