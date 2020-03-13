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"الصحة" تكشف تفاصيل إغلاق مدرسة في الزمالك بسبب "كورونا" (فيديو)

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:44 ص
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بوابة الفجر
مروة عبدالعزيز
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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل إغلاق وزارة التربية والتعليم لإحدى المدارس بمنطقة الزمالك، بسبب فيروس كورونا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يعرض على قناة "النهار"، مع الإعلامى تامر أمين، أن قرار غلق المدرسة جاء بعد اكتشاف حالة مصابة بكورونا إيجابية، وهذه الحالة ولى أمر أحد الطلاب.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت قرارا بغلق المدرسة لمدى 14 يومًا، والجميع سيكون تحت العزل الذاتي، مؤكدًا أن العزل الذاتي سيكون لعدم تفشي الفيروس.

وطالب متحدث الصحة، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، مشيرا إلى أن هناك خطوطا ساخنة لتلقى استفسارات المواطنين.
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