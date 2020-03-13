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صدمة كبرى.. تعرف على 11 نادي تحت الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:03 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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ضرب فيروس كورونا العالم في الأيام الماضية، حيث تعرض العديد من الرياضيين للإصابة بهذا الفيروس، وكان آخرهم اللاعب الإنجليزي الشاب هودسون اودوي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.

وأصبح حاليا 11 نادي في اوروبا تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين، وذلك ليس فقط اللاعبين والطاقم الفني بل جميع من كانوا يعملوا في النادي خلال الفترة الماضية.

وجاءت الأندية التي وضعت تحت الحجر الصحي كالتالي :-

- انجلترا
تشيلسي / ليستر سيتي / أرسنال.

- ألمانيا
هانوفر.

- إسبانيا
ريال مدريد.

- إيطاليا
يوفنتوس / سامبدوريا / هيلاس فيرونا / إنتر ميلان.

- اليونان
اولمبياكوس.

- هولندا
أياكس امستردام.

وتأكد إصابة المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا مدرب فريق أرسنال بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وأيضا تعرض دانييل روجاني مدافع يوفنتوس بهذا الفيروس بالأمس.
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