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مهرجان "بونبوني ساقط في نوتيلا " لشاكوش وعمر كمال ضمن قائمة تريند يوتيوب (فيديو)

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:05 ص
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بوابة الفجر
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حقق مهرجان "بونبونى ساقط فى نوتيلا" لحسن شاكوش وعمر كمال، نجاحًا ضخمًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك فور طرحها.

الأغنية حققت عدد مشاهدات مرتفعة، حيث اقتربت من تحقيق مليوني مشاهدة في أقل من 24 ساعة فقط.

وعبر عدد من الجمهور عن إعجابهم بالأغنية حيث علق البعض قائلًا: "الاغنية حلوة أوي"، "الله عليك يا هاني يا شاكر.. الناس بطلت تشرب خمور وحشيش وتابت أهو وبقت تصلي وبطلت حتى دخان ".


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