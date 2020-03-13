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ارتباطها بأبو هشيمة أبرزها.. مواقف أثارت بها ياسمين صبري الجدل

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:24 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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أثارت الفنانة ياسمين صبري، حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد بارتباطها برجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، والذي نشر صورة بها يدين متشابكتين وعلق عليها بكلمة "حبيبتي"، الأمر الذي أشعل الفضول داخل الجمهور وقاموا بالتحقيق في حقيقة الموضوع إلى أن توصلوا لصورة لياسمين قالوا أنها ترتدي خلالها نفس الخاتم الذي ظهر في صورة أبو هشيمة.

وهذا الموقف ليس هو الوحيد الذي أثارت من خلاله ياسمين صبري الجدل عبر السوشيال ميديا، حيث كان لها عددًا من المواقف التي أشعلت بها فضول الجمهور.

ويستعرض "الفجر الفني" هذه المواقف خلال السطور المقبلة..

عمليات تجميل ياسمين صبري
تداول رواد التواصل الاجتماعي منذ فترة صورتين لياسمين صبري توضح الفرق بين ملامحها قبل وبعد عمليات التجميل، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بينهم.

وجاء دور محبيها في الدفاع عنها حيث أكدوا أن الصورة المتداولة ليست صورتها وإنما لفتاة أخرى.

فستان مثير في مهرجان الجونة السينمائي
وفي الدورة الأولى من انطلاقة مهرجان الجونة السينمائي، أطلت ياسمين بفستان مثير باللون الأصفر والذي كشف عن جمالها ومفاتنها وقام رواد التواصل بمشاركة صور إطلالتها واصفين إياها بالجريئة.

طلاقها بعد تحدثها عن زواجها لأول مرة
ياسمين صبري، اعتادت أن لا تتحدث عن زواجها نهائيًا في أي مناسبة تظهر فيها إلا أنها منذ عامين تحدثت عن حياتها الزوجية مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة" ولم تمر أيام قليلة على الحلقة إلا وتفاجأ الجمهور بخبر طلاقها من زوجها بعد زواج دام لمدة 5 سنوات.

خلافها مع المخرج محمد سامي
هاجم محمد سامي، في وقت سابق ياسمين صبري واتهمها بأنها ل اتعرف كيف تتحدث، كما هاجم الفنانة نسرين أمين أيضًا.

ولكي ترد ياسمين على هذا الهجوم، قررت أن تدعم صديقتها نسرين بطريقة ذكية، حيث علقت عبر إحدى حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي قائلة:: "هو إحنا عندنا ‏كام نسرين أمين؟ معلش في ناس عايشة في الماضي ومش قادرين يتخطوا إدمانهم، أنتي ست الستات".‏


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