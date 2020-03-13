وزير الاتصالات يكشف عن حجم تأثر الإنترنت بموجة الطقس السيئ (فيديو)

أكد عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن موجة الطقس السييء لم تؤثر على جودة وخدمات الإنترنت، لافتًا إلى أن التأثير لا يتعدي 5%.

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة " الذي يعرض عبر فضائية " إكسترا نيوز": "غرفة عمليات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في كل المحافظات لمتابعة مستوى الخدمة بشكل مركزي، وذلك من خلال نظم مميكنة على مستوى كل برج وكابينة تقدم خدمة الاتصالات".



