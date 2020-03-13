عاجل.. تشيلسي يعلن إصابة هودسون اودوي بفيروس كورونا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن إصابة اللاعب الشاب هودسون اودوي بفيروس كورونا خلال الساعات القليلة الماضية من يوم الخميس.



وأصدر الفريق الأزرق بيانا رسميا، وجاء كالتالي :-



"هودسن أودوي أظهر أعراض نزلة برد يوم الإثنين الماضي، وتم عزله كإجراء إحترازي، واليوم أظهرت النتائج إصابته بالفيروس، وبالرغم من النتيجة إلا أن اللاعب بمعنويات جيدة ويتطلع للعودة للتدريبات بأقرب وقت ممكن".



و‏تم إغلاق مبنى تدريبات الفريق الأول لتشلسي، وعزل جميع الأشخاص الذين احتكوا بهودسون أودوي مؤخراً، من بينهم أغلب لاعبي الفريق الأول بعد أن كشفت الفحوصات إصابته بكورونا.



وسوف يكون عزل للاعبين وفقاً لتعليمات وزارة الصحة البريطانية التي أصدرتها مؤخرا.