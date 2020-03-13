تصريح خطير من أحد قيادات الجيش الليبي عن الإرهاب (فيديو)



وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خلال لقاءه ببرنامج " مساء dmc" الذي يعرض عبر فضائية "dmc"، مع الإعلامي رامى رضوان، أن الجيش الليبي استطاع أن يخلص المنطقة العربية والعالم من أسماء خطيرة جدًا فى الإرهاب.



وأشار إلى أن الأخوان والجماعات الإرهابية كانوا يهدفون للحصول على المنطقة فى الجنوب وطرابلس، موضحا أن الإخوان هم المدبرون لإى عملية إرهابي.



وتابع: "مصر استطاعت ايضًا على القضاء على عناصر إرهابية شديدة الخطور.، والقوات الليبية حققت نجاحات وانتصارات كبيرة في معركة تحرير طرابلس".



أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن الجيش الليبي تخلص من عدد كبير من لإرهابيين، قائلا: "احنا خلصنا العالم منهم".