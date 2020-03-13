مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

أكد البروفيسور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، أن فيروس كورونا من الممكن أن يؤثر على مرضى القلب والفريق الطبي، وإذا حدث لن يتم التمكن من تقديم الخدمات التي يقدمها للمرضى.





وأضاف يعقوب خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر أمس الخميس أننا حريصين على العناية بالمرضى والفريق الطبي، لأن الطبيب بدون الممرضات وفريق الطبي لا يستطيع فعل أي شيء للمريض لأنها منظومة متكاملة.