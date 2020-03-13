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مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:29 ص
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بوابة الفجر
مروة عبدالعزيز
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أكد البروفيسور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، أن فيروس كورونا من الممكن أن يؤثر على مرضى القلب والفريق الطبي، وإذا حدث لن يتم التمكن من تقديم الخدمات التي يقدمها للمرضى.

وأضاف يعقوب خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر أمس الخميس أننا حريصين على العناية بالمرضى والفريق الطبي، لأن الطبيب بدون الممرضات وفريق الطبي لا يستطيع فعل أي شيء للمريض لأنها منظومة متكاملة.

وقال، إنهم متفانون في خدمة المرضى والعلم، مشددا على ضرورة الحذر من مرض الكورونا، خاصة أن تحقيق عملية التوازن دون أي خسارة هذا هو التحدي وهذا ما يشغل فكره طوال الوقت.
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الكلمات المفتاحية

مجدي يعقوب كورونا فيروسات

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