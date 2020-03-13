بعد أنباء خطوبتهما.. تعرف على مفاجأة ثمن خاتم ياسمين صبري الذي أهداه لها أبو هشيمة





نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كانت ترتدي خلالها خاتمًا وسوارًا بيدها وفي ذات الوقت نشر رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة صورة تظهر فيها يده بيد فتاة ترتدي نفس ذات السوار والخاتم الذي أرتدته ياسمين، مكتفيا بالتعليق على الصورة بإيموشن "قلب".





وانتشرت فور تداول الصور شائعات تفيد بخطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة عبر فيسبوك وتويتر فيما أشار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن ثمن الخاتم ٥٠٠,٠٠٠ دولار بما يعادل ٧ ملايين ونصف جنيه مصري.





وأشارت مواقع إخبارية، إلى أن حفل الخطوبة تم خلال الساعات الماضية في إحدى الأماكن المغلقة وقدم لها أبو هشيمة الخاتم لياسمين، وأقتصر الحفل على الأصدقاء المقربين وأقارب العروسين فقط.



