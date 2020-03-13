مجدي يعقوب: التواضع شيء مهم في مهنة الطب (فيديو)



وأضاف يعقوب خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أمس الخميس، أن أكثر ما يسعده هو الاستمرار في تقديم الخدمة الطبية بمركز القلب بأسوان للمرضى، مؤكدا أن فريق العمل يستمع للنصيحة ويعمل من خلال أحدث الأساليب والأبحاث العلمية.



وأشار إلى أن الاستمرار في متابعة الحالة الصحية للمريض بعد إجراء الجراحات أكثر ما يميز مركز القلب في أسوان، مشيرا إلى أن هدفه الأول والأخير هي خدمة الناس وليس الربح أو المكاسب على حساب المهنة.





قال البروفيسور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، إن جميع العاملين في ستشفى القلب بأسوان متواضعين سواء الكبير والصغير وهذا ما يميز الفريق الطبي، لافتًا إلى أن التواضع شيء مهم جدا في العلم وبالأخص في مهمة الطب.