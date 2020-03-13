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"الكهرباء": التيار يعمل بكامل طاقته في معظم المحافظات (فيديو)

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:44 ص
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بوابة الفجر
مروة عبدالعزيز
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قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن التيار الكهربائي عاد بالكامل في محافظة الوادي وسوهاج وقنا والأقصر.

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، أن غرف عمليات الوزارة تتابع الموقف لاستمرار التغذية الكهربائية، وهناك مناطق سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح فيها وصلت لـ 65 كيلو متر وأدت إلى سقوط بعض الأبراج وأعمدة الكهرباء.

وتابع: "زيادة هطول الأمطار وغزارتها أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه في القاهرة وبالتالي يتم فصل تلقائي للكهرباء حفاظا على الشبكة والمواطنين".

وأكمل: "لا يوجد انقطاع مستمر للتيار الكهربائي والتيار الكهربائي يصل للجميع ما عدا بعض المناطق.. وعلى المواطنين الاتصال بالخط الساخن 121 للتواصل للإبلاغ عن حالات انقطاع التيار الكهربائي".

وتابع: "تلقينا ضغط مكالمات تخطت 18 ألف مكالمة في يوم واحد فقط، وهناك صفحة رسمية خاصة لاستقبال البلاغات من خلال موقع الوزارة وبوابة الشكاوى الحكومية".

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