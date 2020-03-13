الكاميرون تستضيف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا

ووقع اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد لملعب جابوما بالكاميرون لاستضافة مباراة نهائي بطولة إفريقيا، عقب استبعاد ملعب مركب محمد بن الخامس في المغرب، لوجود فريقين مغربيين للدور نصف النهائي، بالاضافة إلى استضافة المغرب إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ووقع اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد لملعب جابوما بالكاميرون لاستضافة مباراة نهائي بطولة إفريقيا، عقب استبعاد ملعب مركب محمد بن الخامس في المغرب، لوجود فريقين مغربيين للدور نصف النهائي، بالاضافة إلى استضافة المغرب إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل إلى الدور نصف النهائي الزمالك والأهلي من مصر، الواد البيضاوي والرجاء من المغرب، حيث تقام مباريات الذهاب يوم 1 أو 2 من مايو المقبل، على أن تكون الإياب أيام 8 و 9 من نفس الشهر.