Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكاميرون تستضيف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:32 ص
Advertisements
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
رامي بشاي
Advertisements
أعلنت قناة المغربية الرياضية عن الملعب الذي سيحتضن مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.


ووقع اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد لملعب جابوما بالكاميرون لاستضافة مباراة نهائي بطولة إفريقيا، عقب استبعاد ملعب مركب محمد بن الخامس في المغرب، لوجود فريقين مغربيين للدور نصف النهائي، بالاضافة إلى استضافة المغرب إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية.


وتأهل إلى الدور نصف النهائي الزمالك والأهلي من مصر، الواد البيضاوي والرجاء من المغرب، حيث تقام مباريات الذهاب يوم 1 أو 2 من مايو المقبل، على أن تكون الإياب أيام 8 و 9 من نفس الشهر.


فيما تكون مباراة النهائي يوم 29 مايو المقبل، على ملعب جابوما ستاديوم بالكاميرون، والذي يتسع إلى ضم 50 ألف متفرج.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

انهيار جزئي لعقار بحي الخليفة وإخلاؤه من السكان

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة تناشد المواطنين بالبقاء في المنازل: "موجة أخرى من الطقس السيئ"

منذ ساعتين

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من برشلونة بعد تأجيل الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. صورة عبر حساب أبو هشيمة تثير الجدل حول ارتباطه بياسمين صبري

منذ حوالي 4 ساعات

ليس الأول.. فايلر يطلب من الخطيب الإطاحة بعنصر أساسي في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

3 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 4 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مثير من مدرب الزمالك رغم سوء الأحوال الجوية

منذ حوالي 8 ساعات

بعد توديع دوري الأبطال.. ليفربول يقرر التضحيه بأربعة لاعبين في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تكشف عن منخفض جوي آخر قادم من البحر المتوسط

منذ ساعتين و 45 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

06:17 م

انهيار جزئي لعقار بحي الخليفة وإخلاؤه من السكان

02:49 ص

عاجل.. الحكومة تكشف عن منخفض جوي آخر قادم من البحر المتوسط

12:36 ص

وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

10:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status