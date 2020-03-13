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السعودية تعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:29 ص
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بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، منذ قليل، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في المملكة بذلك ارتفع إلى 62 حالة.

وكانت أكدت هيئة كبار العلماء السعودية، الخميس، أن المصابين بوباء يحرم عليهم شهود صلاة الجمعة، والجماعة.

وأوضحت الهيئة أنها نظرت ما عرض عليها بخصوص الرخصة في عدم شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من انتشاره، وذلك خلال دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض، الأربعاء.

وقالت هيئة كبار العلماء إنه أولا:  يحرم على المصاب شهود صلاة الجمعة والجماعة.      

وثانياً: من قررت عليه جهة الاختصاص إجراءات العزل فإن الواجب عليه الالتزام بذلك، وترك شهود صلاة الجماعة والجمعة ويصلي الصلوات في بيته أو موطن عزله، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروسات السعودية

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