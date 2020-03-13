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"التنمية المحلية" توضح الآثار السلبية لموجة الطقس السيئ على المحافظات (فيديو)

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:39 ص
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بوابة الفجر
مروة عبدالعزيز
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قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن غرفة عمليات الوزارة تتابع موجة الطقس السيء في البلاد، لافتًا إلى أن محافظة أسيوط تعرضت إلى رياح شديدة مثيرة للأتربة وبعض الأمطار وترتب عليها غلق طريق الجيش الشرقي، والطريق الصحراوي الغربي".

وأضاف قاسم في مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء dmc" الذي يعرض عبر فضائية "dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، أمس الخميس، أنه تم إيقاف النقل النهري في محافظة أسوان وغلق الطريق الصحراوي الغربي وطريق أسوان القاهرة وأسوان - أبو سمبل".

وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء بها عواصف ترابية شديدة أدت إلى غلق ميناء شرم الشيخ وانقلاب سيارة ملاكي وإضابة 2 مواطن وتم نقلهم للمستشفى، ومحافظة السويس بها أمطار متوسطة ومتقطعة مما أدى إلى غلق ميناء العين السخنة، ومحافظة بني سويف بها أمطار متوسطة وترتب على ذلك تجمعات مياه وقطع الكهرباء بأحد المستشفيات وجار التعامل معها وإغلاق طريق بني سويف - الزعفرانية وبني سويف – المينا".
وتابع: محافظة البحر الأحمر بها أمطار كثيفة وعواصف ترابية وتم غلق طريق الزعفرانية - الكريمات وسفاجا -سوهاج، وميناء الغردقة وغلق طريق غرب الزعفران، وتم فصل التيار الكهربائي عن الزعفرانة".

وأكمل قاسم: "مراجعات في غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات ووزارة التضامن الاجتماعي لتوفير مراكز الإيواء وتجهيز الوحدات الصحية"، مضيفا: "يفضل البقاء في المنازل وعدم الخروج وعدم ترك السيارات أسفل لوحات إعلانية أو مسار اتجاه بالوعات او وحدات الصرف، وعدم لمس أي اجزاء خاصة بلوحات كهربائية او السير في الظلام في أماكن بها تراكمات مياه".
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الكلمات المفتاحية

طقس سيئ الرياح المثيرة للأتربة التنمية المحلية

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