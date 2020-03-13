"التنمية المحلية" توضح الآثار السلبية لموجة الطقس السيئ على المحافظات (فيديو)

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن غرفة عمليات الوزارة تتابع موجة الطقس السيء في البلاد، لافتًا إلى أن محافظة أسيوط تعرضت إلى رياح شديدة مثيرة للأتربة وبعض الأمطار وترتب عليها غلق طريق الجيش الشرقي، والطريق الصحراوي الغربي".





وأضاف قاسم في مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء dmc" الذي يعرض عبر فضائية "dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، أمس الخميس، أنه تم إيقاف النقل النهري في محافظة أسوان وغلق الطريق الصحراوي الغربي وطريق أسوان القاهرة وأسوان - أبو سمبل".