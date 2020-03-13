بـ"السلاح".. هكذا أطل أحمد العوضي على جمهوره عبر "إنستجرام"

ويركله برجله استعدادا لوضع إطلاق النار.





ولم يعلق "العوضي" على هذا الفيديو سوى ببعض الإيموشنات فقط، فيما علق أحد المتابعين عليه قائلا: "إيه الحلاوة دي يا نجم".في سياق آخر تصدر كل من العوضي وياسمين عبدالعزيز، تريند موقع البحث الشهير "جوجل"، بعد اعترافهما للحب عبر حسابهما بإنستجرام.وتسائل الجمهور عن فارق العمر بين ياسمين عبد العزيز وبين أحمد العوضي، وذلك بعد هجوم الجمهور على شقيقها وائل عبد العزيز لتشهيره بها، بعد إعلانها قصة حبها مع "أحمد العوضي".واتضح أن فارق السن بينهما 7 سنوات فياسمين من مواليد 16 يناير 1980، والعوضي من مواليد 1987.