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صديق ديبالا ينفي إصابته بالكورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:24 ص
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ديبالا
ديبالا
عبدالقادر عرابي
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نفى أحد اصدقاء نجم يوفنتوس الإيطالي الأرجنتيني باولو ديبالا، إصابة لاعب البيانكونيري بفيروس كورونا.



وكانت شبكة "ناسيونال" قد زعمت أن ديبالا مصاب بفيروس كورونا، بعد إختلاطه بزميله في الفريق دانيلي روجاني، والذي أكدت الفحوصات حمله للمرض.


وقام صديق ديبالا "روميو أجريستي" بالرد على الخبر الذي نشرته الشبكة على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، حيث قال أنها "أخبار كاذبة".

ويخضع لاعبو يوفنتوس الآن للحجر الصحي لمدة أسبوعين، بعد تأكد إصابة دانيلي روجاني بالمرض، بحسب ما أعلن الناد مساء أمس.


واتخذ الإتحاد الأوروبي قراراً بتأجيل مباراة يوفنتوس وليون الفرنسي، ف إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.



كما خضع نجم الفريق كريستيانو رونالدو للحجر الصحي في مدينة ماديرا البرتغالية،أثناء زيارته لوالدته المريضة.
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