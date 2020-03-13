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بعد أنباء خطوبتهما.. تعرف على أوجه الشبه بين فتى أحلام ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:56 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى في الساعات الأخيرة، أنباء تفيد بخطوبة الفنانة ياسمين صبري، لرجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة.

أثيرت هذه الشائعات بعد نشر أبو هشيمة، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة ظهرت فيها يده بيد فتاة ترتدي خاتمًا وسوارا مشابهًا تمامًا لذلك الذي ارتدته ياسمين صبري، في إحدى الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

يذكر أن ياسمين صبري، حددت مواصفات فتى أحلامها في لقاء سابق لها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، فهل توافقت مواصفات فتي أحلام ياسمين مع مواصفات أبو هشيمة؟

في هذا التقرير يرصد "الفجر الفني" مواصفات فتى أحلام ياسمين صبري.

1- المواصفات الشكلية
أن يكون طويلًا وبدون كرش ورياضي، وأسمر أو قمحي اللون، وعينه سوداء وشعره ناعم، ومن غير شنب، وله لحية خفيفة.

2- الصفات الشخصية 
أن يكون هادئًا و"راسي" ومتفتح لكل حاجة مختلفة ورومانسي وحساس وطموح، بحد وصفها.

3- الصفات التي تكرهها في الرجل 
قالت ياسمين صبري، أنها لا تريد الرجل أن يكون "نحنوح وملزق وسلبي"، فهي تريده صاحب قرار بالإضافة أن يكون "بيتوتي"، حتى يكون أكثر وقت معها.

4- حالته المادية
قالت أنها تريد رجلًا يستطيع أن يصرف عليها، وأن يكون مقتدر ماديًا ولا يشترط أن يكون غنيًا.


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