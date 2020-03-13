"اللي انقذتني بنت".. أيمن بهجت قمر يكشف عن موقف صعب تعرض له في مياه الأمطار















كشف الشاعر أيمن بهجت قمر، عن موقف صعب تعرض له أثناء قيادته السيارة وقت الأمطار التي جاءت على محافظات مصر، موضحًا بإن من قام بمساعدته هي فتاة.ونشر إيمن بهجت قمر، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "نزلت أجيب حاجه والعربية بتاعتي غرزت زقيتها شويه لوحدي وبعد كده تبتت في الأرض".وأضاف: "عايز أقول إن اللي انقذني بنت فاضلة اسمها شيرين الحامولي، منزلة رقمها لمساعدة الناس في الوقت اللي مر عليا رجالة بشنبات محدش ساعدني وهما شايفيني بزق العربية لوحدي".واختم حديثه قائلا: "ألف شكر للبنت اللي بميت ألف راجل ربنا يكرمك ويسترها عليكي وعلى اللي زيك".